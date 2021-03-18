Ведущая Лосева тонкой шуткой пресекла насмешки украинца над Крымом

Москва, 18 марта. Украинский эксперт Сергей Запорожский попытался высмеять Крым, однако телеведущая передачи «Время покажет» Олеся Лосева пресекла насмешки украинца.

Запорожский решил поиронизировать над водной блокадой Крыма, которую устроила Украина. Также эксперт рассказал о планах Киева по «возвращению» полуострова. Он подчеркнул, что Украине нужна территория с патриотами, а остальные крымчане могут отправляться в Екатеринбург, Тамбов и Сызрань.

Во время провокационного выступления Запорожский решил станцевать. Таким образом он хотел передразнить моряков, которые держали плакаты с надписью: «Что дальше? Да хоть камни с неба. Мы на Родине».

«Ну-ка, еще раз изобразите. Похоже, день рождения (артиста. — Прим. ред.) Богдана Титомира не прошел даром», — посмеялась Олеся Лосева, когда Запорожский выполнил несколько танцевальных движений.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который тоже присутствовал в студии, предложил украинцу не придумывать и не распространять фантазийные домыслы о проблемах крымчан, а посетить Крым и поговорить с его жителями лично.

Ранее Лосева поставила украинскую журналистку Янину Соколовскую на место. Представительнице СМИ напомнили, что если Киев по-прежнему считает жителей Крыма «гражданами Украины», то как можно лишить их важнейшего для жизни ресурса.