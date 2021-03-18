Лукашенко посетовал на отсутствие спокойной жизни из-за незаконных протестов

Минск, 18 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность проведения новых незаконных протестов в стране.

По словам белорусского лидера, незаконные акции не позволяют спокойно жить гражданам Белоруссии. Лукашенко также оценил вероятность проведения новых протестов.

«Жить нам спокойно не дадут», — отметил президент.

Ранее Лукашенко рассказал о влиянии «протестунов» на белорусское общество. По его словам, люди насмотрелись на безобразия и высказались за безопасность и стабильность.