Лукашенко посетовал на отсутствие спокойной жизни из-за незаконных протестов

Минск, 18 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность проведения новых незаконных протестов в стране.
По словам белорусского лидера, незаконные акции не позволяют спокойно жить гражданам Белоруссии. Лукашенко также оценил вероятность проведения новых протестов.
«Жить нам спокойно не дадут», — отметил президент.
Ранее Лукашенко рассказал о влиянии «протестунов» на белорусское общество. По его словам, люди насмотрелись на безобразия и высказались за безопасность и стабильность.