Попова назвала условия для смягчения ограничений по COVID-19 в России

Москва, 18 марта. Соблюдение россиянами мер по нераспространению коронавируса позволит руководству страны в будущем смягчить ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Правительство России пока не планирует значительного послабления ограничений. Если россияне продолжат использовать защитные маски в общественных местах и соблюдать другие рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению заболевания, часть требований в скором времени могут отменить, обратила внимание Попова.

Российские медики подтвердили порядка 4,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране с начала 2020 года. Массовая вакцинация от COVID-19 позволит создать коллективный иммунитет к заболеванию.