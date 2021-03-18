Первый шаг в бездну: как проходил первый выход человека в открытый космос

Ровно 56 лет назад, 18 марта 1965 года, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос. Первое «свободное плавание» человека в космическом пространстве продлилось 12 минут 9 секунд. Подробнее — в материале ФАН.

Конструкция корабля

Для выхода в открытый космос трехместный корабль «Восход-2» был переоборудован в двухместный, чтобы освободить место для скафандра и входа в шлюзовую камеру. Скафандр «Беркут» и шлюзовую камеру «Волга» разработало конструкторское бюро опытного завода №918 под руководством главного конструктора Гая Северина.

Первый скафандр для выхода в космическое пространство весил 100 килограммов и не позволял регенерировать выдыхаемый космонавтом воздух. Находиться в открытом космосе в таком скафандре можно было не более 20-30 минут.

Шлюзовая камера состояла из трех групп, изолированных друг от друга. Она сообщалась с кабиной через люк с герметизирующей крышкой, которая открывалась как автоматически с помощью электропривода, так и вручную. Она была и у люка для выхода в космос. Шлюзовая камера длиной в 2,5 метра располагалась снаружи корпуса корабля и до выхода в космос в свернутом виде помещалась под обтекателем «Востока-2». В космосе камера надувалась, а перед спуском на Землю «отстреливалась».

Полет «Восхода-2»

«Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым стартовал с космодрома «Байконур» 18 марта 1965 года в 10:00 по московскому времени. Сразу же после выхода на орбиту экипаж стал готовиться к выходу в космос: Беляев помог Леонову надеть скафандр и закрепить на спине ранец индивидуальной системы жизнеобеспечения с запасом кислорода.

Пилот наполнил шлюзовую камеру воздухом, открыл первый люк и «вплыл» в нее. Беляев закрутил крышку и начал разгерметизацию.

Выход в космос

В 11 часов 28 минут 13 секунд была произведена полная разгерметизация шлюзовой камеры, а в 11 часов 34 минуты 51 секунду Леонов вышел в космическое пространство. Космонавта связывал с кораблем фал длиной 5,35 метра.

Во время выхода Леонов провел запланированные наблюдения и эксперименты. Он совершил пять отходов от шлюзовой камеры и столько же подходов. Первый отход был сделан на один метр, следующие четыре — на полную длину фала. Беляев наблюдал за работой Леонова с помощью телекамеры, а также отслеживал показатели здоровья.

После выполнения экспериментов Леонов стал возвращаться на корабль. Однако сделать это оказалось непросто: скафандр сильно раздулся и потерял гибкость, космонавт не мог втиснуться в люк, а запас кислорода заканчивался. Тогда Леонов сбросил давление в скафандре до аварийного и, вопреки инструкции входить в шлюз вперед ногами, пролез в него головой и закрыл внешний люк. Однако ему пришлось разворачиваться внутри тесного шлюза, чтобы войти в корабль. В 11 часов 47 минут Леонов вошел в шлюзовую камеру корабля, а в 11 часов 51 минуту 54 секунды закрыл люк.

Космонавт находился вне корабля 23 минуты 41 секунду. Однако, согласно Международному спортивному кодексу, время пребывания человека в космосе исчисляется от момента выхода из шлюзовой камеры до возвращения. Поэтому считается, что Леонов пробыл там 12 минут 09 секунд.

За выходом Леонова в космос следили с помощью бортовой телевизионной системы, которая передавала сигнал на Землю.

Возвращение на Землю

В ходе полета космонавты произвели запланированные программой эксперименты и собирались вернуться на Землю. Однако из-за «отстреливания» шлюзовой камеры произошел сбой, «Восток-2» ушел еще на один виток, а затем начал посадку в ручном режиме. Это был первый случай, когда космонавтам пришлось возвращаться на Землю с использованием ручной системы управления. Тогда же выяснилось, что с рабочего кресла космонавта невозможно заглянуть в иллюминатор и оценить расположение корабля по отношению к Земле.

В результате Леонов и Беляев приземлились далеко от расчетной точки посадки в тайге в 180 километрах от Перми. Найти космонавтов удалось не сразу, им пришлось провести ночь около костра, кутаясь в парашюты и скафандры. На следующий день экипаж обнаружили, но еще день потребовался, чтобы расчистить площадку для небольшого вертолета. 21 марта Леонов и Беляев прибыли в Пермь, откуда официально сообщили о завершении полета.