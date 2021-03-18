Музыкальный фестиваль «Жара» пройдет в Москве в июне

Москва, 18 марта. Международный музыкальный фестиваль «Жара» пройдет в Москве с 23 по 27 июня, сообщил певец и один из основателей мероприятия Эмин Агаларов.

По словам исполнителя, местом проведения фестиваля организаторы выбрали стадион «Лужники». В течение пяти дней на сцену выйдут около 250 артистов. Тех, кто не сможет приехать, Агаларов пригласил посмотреть концерт в эфире Первого канала.

«Самый масштабный, международный, пятый, юбилейный фестиваль «Жара-2021» впервые в России!» — написал он в Instagram-аккаунте.

Фанаты с восторгом восприняли объявление музыканта. Многих однако удивило, что «Жару» проведут не в Баку, как это обычно бывало.

Некоторые крупные музыкальные мероприятия уже перенесли из-за пандемии. Не состоится в этом году, например, «Рок над Волгой».