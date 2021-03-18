Наталья Поклонская рассказала о последствиях событий на Майдане для Крыма

Москва, 18 марта. Крымский полуостров лишился украинской государственности, потому что Киев отключил республику «от всего». Об этом рассказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

По ее словам, после событий на Майдане Украина раскололась на две части: на русскоязычное и украиноязычное население, передает RT.

«Ее специально раскололи. Так вот, на территории полуострова, где 2,5 млн человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от нее отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего», — рассказала депутат.

Наталья Поклонская рассказала, что на тот момент в республике перестали работать все административные организации. Люди не получали пенсии, зарплаты, правопорядок на территории полуострова не обеспечивался.

«Нас просто тупо взяли даже отключили от единой системы регистрации преступлений», — отметила политик.

Ранее сообщалось, что Поклонская планирует баллотироваться на думских выборах.