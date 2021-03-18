Обвиненный в гибели Валентины Легкоступовой Фирсов рассказал о последних словах певицы

Москва, 18 марта. Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что перед тем, как впасть в кому, певица говорила о своей смерти.

Яхтсмен Фирсов пожаловался, что родственники покойной Валентины Легкоступовой относятся к нему крайне негативно. Они обвиняют вдовца в том, что он причастен к гибели певицы. При этом Фирсов заявил, что из-за смерти супруги он сильно страдает.

По словам 57-летнего спортсмена, Валентину можно было спасти. Ее должны были отвезти не в наркологическую клинику, а в травмпункт, и сделать МРТ. Фирсов пояснил, что опухоль после падения в ванной у жены «формировалась двое суток».

Вдовец заявил, что последние слова Валентины были обращены к нему. Сначала артистке стало плохо, у нее сильно разболелась голова, и она с трудом сидела на кровати.

«Потом произнесла: «Юрочка, я сейчас умру». Потеряла сознание и больше в себя не приходила», — пояснил Фирсов в интервью kp.ru.

Несмотря на многочисленные заявления Фирсова, дети Легкоступовой — Анэтта и Матвей — не верят мужу покойной матери. Они утверждают, что Юрий спаивал их родительницу и был с ней очень груб. Наследница Легкоступовой уверена, что сам яхтсмен страдал от алкогольной зависимости.