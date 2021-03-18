Режиссер Андреасян объяснил решение снять сериал «Чикатило»

Более 10 лет поиска маньяка стали наиболее подходящей основой для создания захватывающего сериала «Чикатило». Об этом в беседе с ФАН рассказал режиссер ленты Сарик Андреасян.

По словам кинематографиста, выбор темы будущего сериала был сделан не сразу.

«Я искал различные истории из прошлого, которые имели резонанс в нашем обществе. И в поисках часто читал различные фрагменты из дела Чикатило. В какой-то момент я понял, что более 10 лет поиска могут сложиться в интересный детективный сериал о расследовании», — сообщил режиссер.

Андреасян поделился подробностями нового проекта, в частности рассказал об актерском составе.

«Из больших звезд — думаю, все знают Константина Лавроненко, который хорошо известен как по фестивальным работам, так и по масштабным блокбастерам. В новых для себя амплуа выступают молодые артисты Дмитрий Власкин и Евгений Шириков. Практически дебют у Юлии Афанасьевой. Также хочу отметить потрясающих Никиту Кологривного и Артема Губина. Около 200 эпизодических ролей за сезон, и к каждой роли мы подходили скрупулезно. У нас был кастинг больших масштабов!» — рассказал собеседник ФАН.

Режиссер пояснил, почему фигура исполнителя главной роли так долго была окутана ореолом тайны.

«Мы осознанно скрываем артиста, играющего Чикатило, чтобы не отвлекать нашего зрителя. Нам важно, чтобы сериал был ожидаем сам по себе. И он уже ожидаем, поэтому артиста вы увидите в первой серии», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Сарик Андреасян поделился подробностями создания сериала «Чикатило».