Врачи спасают ребенка, который выжил после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске

Чебоксары, 18 марта. Сотрудники СК разбираются в причинах падения ребенка в городе Новочебоксарск. По данным источника ФАН, 11-летний школьник упал с 25-го этажа.

Установлено, что мальчик по имени Макар не проживал в доме, во дворе которого его обнаружили. Дверь в подъезд многоэтажки была открыта. В момент происшествия школьник находился возле окна на лестничной площадке. По предварительным данным, в этот день он по неизвестной причине сбежал с уроков, уточнил источник.

Мальчик упал на автомобиль «Газель». Его увезли в больницу, сейчас он находится в реанимации республиканской больницы, медики ведут борьбу за его жизнь. Правоохранители разыскивают родителей пострадавшего.