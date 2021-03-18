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Минобороны РФ: Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма в 2021 году

Минобороны РФ: Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма в 2021 году

Москва, 18 марта. Украина и иностранный военный контингент стран НАТО проведут у Крыма восемь военных учений в 2021 году, заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов.

Военное присутствие Североатлантического альянса в Черном море значительно возросло после того, как полуостров Крым вошел в состав России, заметил Картаполов во время «круглого стола» в Совете Федерации.

«На 2021 год в регионе запланировано восемь крупных совместных учений вооруженных сил Украины и НАТО с участием 11 тыс. иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан», — сообщил он.

Корабли, авиация и БПЛА Соединенных Штатов регулярно находятся у границ России. В условиях повышенной активности НАТО в России приняты все необходимые меры для пресечения угроз извне. Крымская группировка войск РФ значительно укреплена, заметил Картаполов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, благодаря кому полуостров находится под надежной защитой.

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