Худрук «Березки» Мира Кольцова раскритиковала сериал об ансамбле с Серебряковым и Вележевой

Москва, 18 марта. Народная артистка СССР Мира Кольцова обрушилась на создателей сериала, основанного на истории Государственного академического хореографического ансамбля «Березка».

Художественный руководитель и главный балетмейстер «Березки» высказалась о многосерийном фильме в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Знаменитая артистка балета подчеркнула, что творение режиссера Александра Баранова не имеет ничего общего с действительностью.

«Фильм — это для меня невероятно трудно. Это абсолютный вымысел, абсолютно не имеющий ничего под собою действительного. Наш ансамбль 70 лет набирал добротой, красотой», — раскритиковала она.

Кольцова призналась, что из-за «Березки» ей стали «обрывать трубку» — как поклонники в России, так и за рубежом.

«Короче, этого ничего не было, это выдумка», — констатировала балетмейстер.

Худруку однако понравилась актерская работа исполнительницы главной роли — Лидии Вележевой.

«При этом я скажу, что прекрасные артисты, госпожа Вележева очаровательно и прекрасно играет ей предложенный сценарий», — заключила Кольцова.

В сериале снялись также Алексей Серебряков, Петр Рыков, Надежда Маркина и другие. «Березка» была дважды номинирована на премию «Золотой орел».

В центре внимания в настоящее время и другой сериал — «Угрюм-река», снятый по мотивам романа Вячеслава Шишкова. Актриса Людмила Чурсина, игравшая в экранизации 1968 года, неоднозначно высказалась о новом проекте.