Неизвестный пытался обокрасть музей-квартиру Бродского в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 марта. Мужчина в темной одежде минувшей ночью пытался проникнуть в музей-квартиру Иосифа Бродского, которая находится на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге.

Неизвестный заклеил глазок в дверях и закрыл камеру видеонаблюдения. Сотрудники музея написали заявление в полицию Центрального района. При осмотре помещения выяснилось, что ничего не пропало, сообщил источник в правоохранительных органах Федеральному агентству новостей.

Как объяснили в пресс-службе ГУВД, жильцы подъезда не довольны, что нынешний владелец квартиры создал в ней арт-пространство и постоянно туда приводит гостей.