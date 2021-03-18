Молодая красноярка расчленила мужа и спрятала его останки в холодильник

Красноярск, 18 марта. Женщина вызвала службу грузового такси, чтобы перевести останки на другой конец города. Но грузчики увидели кровь, вытекающую из холодильника, и сообщили в полицию.

Следствием установлено, что в ночь на восьмое марта 39-летняя жительница Красноярска в пылу ссоры ударила своего 27-летнего возлюбленного кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался на месте от кровопотери. Через восемь дней женщина расчленила труп мужа и спрятала его останки в холодильник.

Грузчики по дороге спросили ее, что находится внутри холодильника, потому что из него текла кровь. Нерадивая жена сразу же во всем созналась. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемую.

В отношении красноярки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозит мера пресечения в виде 15 лет колонии.

Ветеран ВМФ США два года прятал труп убитой жены в холодильнике, сообщал ФАН.