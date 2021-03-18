Манукян раскрыл технологию провокаций западных спецслужб с обвинениями России в «отравлениях»

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян, опираясь на свои инсайды, сделал вывод о том, как долго западные спецслужбы готовились к своим антироссийским провокациям с так называемыми отравлениями.

У скандалов с «отравлениями» богатая история. В последние годы я обращал внимание на события, происходящие с различными блогерами: сначала они якобы умирают, затем, подобно фениксу, возрождаются. Можно, конечно, решить, что это — манипуляции конкретных людей, но все куда более серьезней. Я не сомневаюсь, что наши спецслужбы давно расследуют эти странные истории и однажды представят на суд общественности все, чем у нас занимаются агенты влияния, а также агенты и сотрудники западных спецслужб. Если бы не резонанс вокруг «берлинского пациента», возможно, в мои руки так по сей день и не попали бы инсайды, которые говорят о том, что провокации западных спецслужб продолжаются уже довольно длительное время. Лишь невозможность навестить посольства этих стран не позволяет полностью раскрыть то, чем же они в действительности занимаются.

Однако ближе к теме. В августе 2020 года я впервые получил информацию о том, что провокации с «отравлениями» осуществляются в России уже довольно давно. Через доверенных мне людей удалось выйти на бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб ГДР, который до сих пор получает все необходимые данные от западных спецслужб через свои контакты. На примере «берлинского пациента» он раскрыл структуру провокаций против России. Я раскрою имя патриота Германии и беззаветно служившего этой стране человека уже после его ухода из жизни. Сейчас он в почтенном возрасте, но ясность ума сохранил и по сей день. Будучи верным сыном своей страны, он тем не менее не стал скрывать того, чем же в России занимаются MI6 и ЦРУ. Спасибо ему за то, что он раскрыл эту технологию провокаций!

Итак, по словам моего источника, «отравляющие» средства, которые полностью по симптомам копируют действие боевого химического отравляющего вещества, и по сей день хранятся в закромах западных посольств. То, что западные посольства кишат действующими сотрудниками спецслужб, надеюсь, все догадываются. Каждый раз находится конкретный исполнитель из MI6 или ЦРУ, который втирается в доверие к кому-то из оппозиционеров и дает ему это заветное «снадобье». По словам источника из Германии, выводятся из организма эти «средства» довольно быстро — ровно по этой же причине наши врачи никогда не могут диагностировать их нахождение в организме. Никакого «Новичка» там и в помине нет. Все, что говорят об этом «западные партнеры», — откровенное вранье!

Происходит это не только в России. История со Скрипалями — это провокация из того же числа. Она была призвана очернить Россию в глазах британцев и всего мира, а заодно и задеть граждан нашей страны, которые находились в этот момент в Солсбери. Ровно по этой же технологии действовали и в ситуации с «берлинским пациентом». И тут на арену выходят Bellingcat со своими «сотрудниками». Этот сливной бачок западных спецслужб прекрасно отрабатывает нужную повестку под кардинально противоположным углом зрения, создавая так называемую дополненную реальность. Нюанс в том, что в каких-то случаях методом подобных провокаций удается таким изящным способом опубличить действующих сотрудников российских спецслужб. И именно это является целью данных провокаций — под свои спланированные «отравления» дискредитировать людей, которые максимум занимались наружным наблюдением, но, разумеется, ни о каких убийствах и не помышляли. Шумиха и откровенная ложь в западных СМИ и иноагентах, которые ловко маскируются под российские медиа, приводят к нужному для западных спецслужб результату. Нам остается лишь отвечать на дичайшие вбросы, хотя давно пора действовать на опережение.