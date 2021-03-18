Украинские солдаты десять раз нарушили режим перемирия в Донбассе

Донецк, 18 марта. Военнослужащие ВСУ за 24 часа десять раз обстреляли территории ЛДНР, по пять обстрелов пришлось на каждую республику.

Позиции ДНР обстреливались из стрелкового вооружения, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Всего была выпущена 31 граната из различных установок. Под обстрел попали Горловское, Донецкое и Мариупольское направления, населенные пункты Горловка, Веселое, Коминтерново, Сосновское. Под Горловкой был убит военнослужащий Народной милиции.

Территория Луганской Народной Республики обстреливалась из подствольных и станковых гранатометов, минометов калибром 82 и 120 мм. Огонь велся по Калиновке, Лозовому, Светлодарску.

Ранее сообщалось, что число провокаций ВСУ в Донбассе увеличилось пятикратно. Также сообщалось о переброске к линии соприкосновения десятков танков, передает «360».