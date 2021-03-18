Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 18 марта

Москва, 18 марта. Российские врачи подтвердили 9803 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Почти 12% из новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря обширному тестированию на коронавирус по всей стране.

Всего 4,4 млн россиян подхватили COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Порядка четырех млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в 2021 году.