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Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым

Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым

Киев, 18 марта. Украинская сторона не станет просто так поставлять воду на территорию Крымского полуострова. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук.

Ранее политик говорил, что киевские власти могут начать поставлять воду в Крым «в случае гуманитарной катастрофы» на полуострове.

Теперь Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи водных ресурсов в регион с подконтрольной Киеву территории.

«Потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет — гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», — заявил бывший президент.

Как стало известно ранее, ЛНР обвинила Леонида Кравчука в умышленном срыве переговоров по стабилизации ситуации в Донбассе.

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