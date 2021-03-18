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Депутат Свинцов раскритиковал пианиста за политическую акцию на сцене филармонии

В ГД сравнили новосибирского пианиста с поваром, ставшим коммивояжером

Использование артистами подмостков российских государственных театров для политических призывов во время концертов или спектаклей недопустимо. Об этом ФАН заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он добавил, что использование служебного положения и служебных ресурсов в личных целях является прямым нарушением законодательства.

Накануне на сайте международной радиовещательной организации «Радио Свобода», финансируемой Конгрессом США, был размещен видеоролик, в котором запечатлено, как на сцене Новосибирской государственной филармонии пианист Тимофей Казанцев провел несанкционированную политическую акцию. Он сообщил зрителям, сидящим в зале, что концерт — это «политическое мероприятие». Музыкант также заявил о «репрессивной машине» в России и призвал публику требовать освободить гражданку Яну Дробноход, арестованную решением суда по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Андрей Свинцов в разговоре с ФАН высказал мнение, что в трудовых договорах должно быть отражено: работник не имеет права отклоняться в рабочее время от своих должностных инструкций.

«Музыкант должен играть, дирижер должен руководить оркестром, повар во время своей смены обязан готовить пищу. Любое наемное лицо, работающее в государственной организации или частном секторе, выполняет то, за что получает вознаграждение», — пояснил политик.

Свинцов предложил представить, как водитель рейсового автобуса во время движения оставит руль и начнет агитировать пассажиров голосовать за ту или иную политическую партию, убеждать беречь природу или пропагандировать любые идеи, к которым он неравнодушен. Это недопустимо, ведь если человека наняли на работу, он должен исполнять свои обязанности в соответствии с подписанным трудовым договором.

«Если подобный пункт об исполнении трудовых обязанностей в трудовом договоре исполнителя из Новосибирской государственной филармонии присутствует, нарушитель должен понести определенное наказание. Это может быть штраф, выговор или что-то другое, на усмотрение работодателя», — уточнил депутат.

Свинцов заметил, что с точки зрения простого человека, купившего билет на концерт, подобное поведение музыканта ненормально. Даже если тебя глубоко возмутило какое-либо событие, произошедшее с кем-то из знакомых людей или где-то в мире, для привлечения к нему общественного внимания надо использовать свое личное, свободное от работы время.

В ГД сравнили новосибирского пианиста с поваром, ставшим коммивояжером

Парламентарий подчеркнул, что никто не «давит свободу и гласность». Можно в установленном порядке подать заявку на проведение митинга, собрать в оговоренном месте людей. Одиночные пикеты в нашей стране не требуют согласования. Можно также осветить проблему в социальных сетях, обратиться в политические партии, которых в России зарегистрировано около пятидесяти. Он добавил, что у нас в стране постоянно открываются новые общественные некоммерческие организации.

«Если граждане собрались послушать хорошую музыку или поужинать в ресторане, ситуация, в которой исполнитель оплаченной услуги вдруг станет агитировать потребителя, будет выглядеть абсурдной. Точно так же неуместно будет со стороны работника, к примеру, предложение, адресованное посетителям кафе, приобрести какой-нибудь полезный в быту товар», — привел примеры собеседник ФАН.

Свинцов согласился, что в договоре нельзя предусмотреть абсолютно все жизненные ситуации, но общепринятые правила поведения должен понимать каждый.

Возможно, пианист Казанцев — хороший специалист и увольнять после первого проступка его не стоит. Но провести серьезную беседу, по мнению Свинцова, и вынести дисциплинарное взыскание руководство филармонии обязано. В случае повторения эксцесса наказание должно быть более жестким. Иначе сотрудник станет считать, что подобные выходки — норма.

Объем свободы каждый определяет сам, исходя из собственного опыта. Люди должны чувствовать моральные границы и вести себя этично, резюмировал собеседник ФАН. Поступки, подобные случившемуся в филармонии Новосибирска, по словам политика, недопустимы.

ФАН направил в Министерство культуры РФ запрос с просьбой прокомментировать инцидент в новосибирской филармонии, однако на момент публикации материала реакции со стороны ведомства не последовало.

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