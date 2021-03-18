Орловский чиновник расшифровал высказывание о зарплатах в регионе

Орел, 18 марта. Слова о работе и зарплатах были вырваны из контекста, заявил глава управления труда и занятости Александр Сотников, объясняя свое сообщение о трудоустройстве в Орле.

СМИ распространили сообщение, что Сотников якобы удивился, почему жители Орла «не торопятся идти на работу» с минимальными окладами. Чиновник опроверг информацию о том, что его «удивил отказ» людей работать за 15 тысяч рублей.

«Я не высказывал личностных суждений, а лишь озвучил на совещании статистику по рынку труда в регионе», — разъяснил Александр Сотников.

По его словам, минимальная зарплата в регионе составляет 12,7 тысячи рублей, а до 15 тысяч предлагают по вакансиям разнорабочих, грузчиков и водителей.

Ранее Сотников отметил, что многие жители региона выбирают работу в Москве. Он выразил надежду, что люди вернутся в регион.