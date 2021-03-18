Как западные сайты петиций манипулируют людьми. Колонка Вадима Манукяна

Эксперт комиссии ОП РФ по СМИ, блогер Вадим Манукян решил рассказать о том, с чем столкнулся в период публикации петиций на иностранных ресурсах в 2016–2017 годах на фоне информации о различии в поведении YouTube с пророссийскими и антироссийскими видео.

Меня часто спрашивают, почему я больше не публикую свои петиции на западных ресурсах. Я решил именно сейчас вспомнить о том, что происходило 4-5 лет назад в моих взаимоотношениях с западными сайтами петиций, потому что появился весомый повод. Все чаще мы видим публикации о том, как YouTube понижает в выдаче материалы с пророссийской повесткой и возносит до небес в свои тренды антироссийские видео. В чем же здесь связь, спросите вы? А она есть.

В 2016 году я опубликовал ряд петиций общественно-политического свойства, которые с энтузиазмом тиражировались либеральными СМИ. Они взахлеб перепечатывали их на своих ресурсах и даже сделали ложный вывод о том, что я из их «тусовочки». Но мне бы их поблагодарить, ведь их ошибка в итоге позволила мне проникнуть в святая святых — на западную фабрику манипуляций людьми.

После одной из моих петиций 2016 года на меня вышла голландская журналистка, которая сразу же задалась вопросом, дескать, ну как же так — уже четыре года в России не было никаких протестных акций, а тут вы со своими петициями пытаетесь добиться справедливости в Сети и тем самым сбиваете желание у людей выходить на уличные протесты. Я стоял на своем — что любых перемен можно добиться, не прибегая к призывам выходить на несанкционированные акции.

В общем, голландская журналистка, которая готовила материал о петициях в России, статью с моим комментарием в итоге опубликовала. Позднее сайт петиций свел меня с «доверенным журналистом», который также осветил одну из моих инициатив. Однако в мои планы никогда не входило заниматься провоцированием уличных протестов и прочей мутью и уж тем более становиться своим в «тусовочке». А вот методом электронной демократии добиваться изменений в стране мне безусловно хотелось.

В начале 2017 года мне начали поступать звонки с закрытых номеров. Со мной говорил человек с хорошо поставленной русской речью с характерным западным акцентом. Он мне представлялся сотрудником этого иностранного сайта петиций.

У меня уже после первого звонка была возможность убедиться в том, что, действительно, звонил этот представитель сайта петиций. Я услышал его речь в одном из интервью и просто по памяти сравнил с голосом того человека, который мне звонил. Увидев, как много собирает моя новая петиция, представитель сказал, что ссылку на нее разошлют в каждый почтовый ящик каждого пользователя сайта петиций, чтобы мне «помочь» с подписями (а что, так можно было?), и с этого момента сбор пошел заметно живее.

Мне это тогда показалось странным, но хотелось понять — чего же от меня хотят эти люди с Запада, звонящие мне с закрытых номеров, и зачем они ведут со мной этот диалог? Главное в этой истории — это то, что кто-то получает покровительство ресурса, если петиция нравится его создателям, и просто получает агрессивное продвижение.

Для примера вы можете вспомнить протестные петиции последних трех лет с миллионами подписей и поймете, как работает эта фабрика манипуляций людьми. Все просто! Правда? А теперь сравните это с тем, как себя сейчас ведет YouTube, продвигая в разных странах и накручивая методом агрессивной рекламы миллионы просмотров «полезным видео». Вот и ответ.

Но вернемся назад во времени. Представитель сайта петиций заявил мне тогда о том, что им очень нравятся мои петиции, чтобы я не останавливался в своих требованиях и мне обязательно будут дальше помогать в продвижении моих инициатив. То есть, еще даже не зная, что же я напишу в следующей петиции, меня уже поставили в «белый список» продвиженцев. Когда мне представитель западного ресурса впервые вот так открыто заявил об этом, стало очевидно, что моими поисками справедливости в стране будут манипулировать на Западе. Через меня, через мои петиции, очевидно, хотят продвигать протестную повестку. Как итог — провоцировать через меня выход людей на улицы. Я решил, что надо бы этому сайту петиций дать понять, на чьей же я стороне. Ведь хотят изменений в России не только западные агенты влияния, иноагенты и прочие ребята на зарплате западных фондов.

Следующая моя петиция была с предложением выдвинуть президента России Владимира Путина на четвертый срок в 2018 году, и это произошло еще более чем за год до выборов. Эту мою инициативу представители ресурса, разумеется, продвигать не стали. На том конце провода меня услышали. Желание манипулировать мною сразу отпало. Больше никаких предложений и звонков от этого сайта мне не поступало, и я окончательно утвердился в своей мысли, что с западными шулерами мне точно не по пути, даже если их ресурс мог приносить сиюминутную пользу.

В конечном итоге именно поэтому я отказался от публикации своих петиций на иностранных ресурсах. Мне стало очевидно на собственном опыте, что главная цель этих сайтов — вмешательство во внутреннюю повестку стран и влияние мягкой силы методом манипулирования людьми.

Сейчас, перед выборами в Государственную думу, на мой взгляд, очень важно вскрывать подобные вещи и открывать глаза людям на то, как с ними пытаются поступать через технологичные ресурсы «западных партнеров». Тот же Twitter, который верной дорогой идет к блокировке в России, предлагает пользователям нашей страны подписываться в первую очередь на политических проходимцев, а про методы YouTube я уже рассказал выше. Уверен, что манипуляции продолжатся и на других площадках, а технологии манипулирования людьми при помощи западных ресурсов более-менее похожи: использование «доверенных» «журналистов» и «блогеров», агрессивное продвижение тех, кого считают «своими», а также оскорбление, унижение и высмеивание тех, кто выступает против них.