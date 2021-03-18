Сарик Андреасян поделился подробностями создания сериала «Чикатило»

Премьера сериала «Чикатило» состоится уже сегодня, 18 марта. Литературной основной к ленте стала книга Алексея Гравицкого и Сергея Волкова. О новом проекте ФАН рассказал режиссер сериала Сарик Андреасян.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, особое внимание он уделил атмосфере эпохи, когда орудовал маньяк.

«Готовиться к сериалу мы начали в мае 2020 года, а съемки закончили в начале декабря. Восемь серий по 50 минут — это большой объем, нам было очень важно воссоздать атмосферу того времени. Это непростой проект как с точки зрения материала, так и психологически. Мы старались быть точными в деталях. Спустя много лет заново строить кабинеты и дома, которых уже нет, довольно сложно и трудоемко. Группа выложилась на все 100%», — сообщил режиссер.

Сарик Андреасян рассказал, на основе каких материалов был написан сценарий к сериалу.

«Литературная основа — это книга Алексея Гравицкого и Сергея Волкова «Чикатило. Явление зверя». Она уже продается на прилавках, и особо интересующиеся могут [ее] прочесть. Кроме того, [есть] всевозможная хроника и документальные фильмы. Мы старались отразить абсолютно всю информацию, которую знали и изучили, которая смогла поместиться в наше произведение», — сказал собеседник ФАН.

В завершение он заверил, что зрителей ждет немало неожиданных поворотов сюжета ленты.

«Они будут в каждой серии и будут основаны не на наших фантазиях, а на реальных фактах», — резюмировал Сарик Андреасян.

Ранее психолог Марианна Абравитова выразила уверенность в том, что после сериала «Чикатило» вырастет число нападений маньяков.