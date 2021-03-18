Biznes Alert: Балтийский флот гораздо мощнее польских ВМС

Варшава, 18 марта. Издание Biznes Alert опубликовало статью, в которой было вынуждено признать бессилие польских ВМС перед мощью Балтийского флота России.

Автор статьи Мариуш Маршалковски рассказал, что еще десятилетие тому назад разница между Балтийским флотом и польскими ВМС была почти незаметна. Но с тех пор мощь БФ многократно увеличена.

Балтийский флот является одним из пяти оперативно-стратегических объединений ВМФ РФ. В его составе находятся не только боевые корабли, но и военно-воздушные силы, а также сухопутные войска, пишет «ПолитРоссия».

На текущий момент в составе флота находятся 54 военных корабля, которые вооружены ракетами «Калибр», готовыми к поражению наземных целей на дистанции 1500 км. Объединение включает в себя шесть малых подразделений, предназначенных для противолодочных войн, шесть малых ракетных кораблей, десять тральщиков и 15 штурмовых кораблей различных типов.

До недавнего времени Балтийский флот технологически отставал от остальных групп ВМФ РФ.

«Этот вопрос был одним из аргументов, выдвинутых противниками модернизации польского военно-морского флота, которая была распространена в первом десятилетии XXI века. В то время российский флот на Балтике мало чем отличался от польского. Оба они были недостаточно инвестированы и не имели осуществимых проектов модернизации», — отмечает Маршалковски.

Технологический перелом произошел в начале второго десятилетия XXI века. Уже с 2010 года 16 судов, в том числе корветы, малые ракетные корабли, штурмовые корабли и тральщики вошли в состав Балтфлота.

Маршалковски рассказал, что польский флот с каждым годом утрачивает свои скромные военные способности. Пока в Польше идет обсуждение о целесообразности содержания своих ВМС, Россия методично идет к наращиванию своей мощи в акватории Балтики.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли Балтийского флота России «Советск» и «Мытищи» провели плановые боевые маневры.