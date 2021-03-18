ООН: усиление ядерного потенциала Британии угрожает мировой стабильности

Нью-Йорк, 18 марта. Решение Британии нарастить свой ядерный потенциал является угрозой мировой стабильности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Организация Объединенных Наций выражает свою обеспокоенность после решения Лондона об увеличении своих ядерных сил, заметил спецпредставитель. Он сообщил, что такое стремление противоречит обязательствам Великобритании согласно статье 6 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Мы выражаем озабоченность решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, что идет вразрез с ее обязательствами в соответствии со статьей 6 ДНЯО, и может создать вредоносный эффект для международной стабильности», — указал он.

Дюжаррик заметил, что наилучший путь укрепления стабильности и снижения ядерной угрозы является инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями. Сегодня риск от ядерных вооружений даже выше, чем во времена холодной войны, заметил он.

Ранее в МИД России отреагировали на заявление Лондона об усилении ядерного потенциала. Также политолог Константин Блохин выразил уверенность, что Британия не планирует начинать ядерную войну, передает «360».