Многодетный отец пойдет под суд за изнасилование несовершеннолетних на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 18 марта. Возмездие настигло мужчину, который изнасиловал двух малолетних девочек, через десять лет. Как стало известно ФАН, для многодетного отца привлечение к уголовной ответственности стало настоящим шоком.

Следствием установлено, что в июле 2010 года двое молодых мужчин прогуливались по городу Петропавловск-Камчатский. По пути они встретили двух четырнадцатилетних девочек и предложили им пойти в гости. В квартире мужчины изнасиловали несовершеннолетних.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». В ходе расследования уголовного дела следственными органами установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления двух жителей краевого центра», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Елена Ильина.

По горячим следам удалось задержать одного из злоумышленников. В отношении него суд вынес решение о назначении наказания в виде десяти лет лишения свободы. Второй насильник смог скрыться от следствия. Его объявили в федеральный розыск и нашли в Краснодарском крае.

«Нашли подозреваемого в одном из населенных пунктов Краснодарского края. Он уже обзавелся семьей, у него трое ребятишек, и мужчина совсем позабыл о преступлении, совершенном в молодом возрасте. Арест для него, жены и детей стал настоящим шоком. Мужчина с первым осужденным по этому делу являются дальними родственниками», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый не признал своей вины. Он утверждает, что все происходило по взаимному согласию.

Многодетного отца арестовали. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кстати, по словам источника ФАН, потерпевшие недовольны, что развитие этой истории получило продолжение. Они считают, что уже не нужно было поднимать шум по этому поводу.