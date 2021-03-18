Мать убитого маньяком Чикатило ребенка перед смертью пожелала сыну не возвращаться

Шахты, 18 марта. Маньяк Андрей Чикатило более десяти лет орудовал в СССР. Сестра одного из убитых им мальчиков рассказала о роковых словах, произнесенных матерью потерпевшего.

Речь идет о десятилетнем ребенке, который стал 45-й жертвой «ростовского потрошителя» в городе Шахты. По словам сестры, ей не было и четырех лет, когда произошла трагедия с братом, сообщало издание «СтарХит».

Несмотря на возраст, женщина хорошо помнит обстоятельства того рокового дня. У матери был как раз последний день отпуска, она спешила поклеить обои. Школьник периодически отвлекал ее — мальчику не терпелось поскорее купить тетради к учебному году. Сестра подчеркнула, что устав от постоянных просьб, мама дала деньги и велела ребенку идти и не возвращаться. Больше мальчик домой действительно не пришел.

«За эти слова она сама себя потом наказала», — прокомментировала сестра убитого.

Редакция ФАН сделала подборку самых кровожадных маньяков, которые орудовали во времена СССР. Андрей Чикатило занял в этом чудовищном списке первое место.