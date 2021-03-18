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Мать убитого маньяком Чикатило ребенка перед смертью пожелала сыну не возвращаться

Мать убитого маньяком Чикатило ребенка перед смертью пожелала сыну не возвращаться

Шахты, 18 марта. Маньяк Андрей Чикатило более десяти лет орудовал в СССР. Сестра одного из убитых им мальчиков рассказала о роковых словах, произнесенных матерью потерпевшего.

Речь идет о десятилетнем ребенке, который стал 45-й жертвой «ростовского потрошителя» в городе Шахты. По словам сестры, ей не было и четырех лет, когда произошла трагедия с братом, сообщало издание «СтарХит».

Несмотря на возраст, женщина хорошо помнит обстоятельства того рокового дня. У матери был как раз последний день отпуска, она спешила поклеить обои. Школьник периодически отвлекал ее — мальчику не терпелось поскорее купить тетради к учебному году. Сестра подчеркнула, что устав от постоянных просьб, мама дала деньги и велела ребенку идти и не возвращаться. Больше мальчик домой действительно не пришел.

«За эти слова она сама себя потом наказала», — прокомментировала сестра убитого.

Редакция ФАН сделала подборку самых кровожадных маньяков, которые орудовали во времена СССР. Андрей Чикатило занял в этом чудовищном списке первое место.

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