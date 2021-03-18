Тест-системы для определения вирусной нагрузки на пациента разработали в России

Москва, 18 марта. Российские специалисты научились определять, какое количество вируса находится в организме человека, когда он болен.

Специалисты Роспотребнадзора разработали тест для определения вирусной нагрузки на пациента. Такие данные помогут медикам понять, какое количество частиц COVID-19 содержится в организме больного и как долго он будет опасен для окружающих.

«Можно решить и диагностические задачи с использованием этого теста. В зависимости от нагрузки РНК. Необходимо обследовать в динамике, смотреть, как быстро изменяется нагрузка. Она может снижаться резко, тогда это благоприятный прогноз», — отметили в Роспотребнадзоре.

Вирусолог Виталий Зверев заявил, что течение гриппа после коронавируса зависит от тяжести перенесенного заболевания. Иммунная система человека ослабевает после болезни. Любая инфекция после COVID-19 переносится сложнее. Тем, кто переболел коронавирусом, может потребоваться реабилитация, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Например, можно ходить в бассейн и заниматься физкультурой.