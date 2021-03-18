Анджелина Джоли оказалась на грани банкротства из-за развода с Брэдом Питтом

Вашингтон, 18 марта. Бракоразводный процесс принес Анджелине Джоли достаточно проблем с деньгами, и она оказалась на грани банкротства. Звезда хочет выиграть дело у Брэда Питта.

Инсайдер Woman’s Day сообщил, что звезда голливудского юридического мира Лора Вассер обошлась знаменитости в круглую сумму. У Джоли работала не только она, но и ряд других адвокатов. Звезда «Лары Крофт» не жалела денег на юридические услуги, поскольку мечтала оставить Питта без опеки над детьми.

С момента начала развода (с сентября 2016 года) Анджелина завершила работу только над тремя проектами. О финансовых трудностях звезды говорит и то, что она распродает подарки от Питта.

Проблемы с деньгами, по словам инсайдера, могут сыграть на руку Питту. Опеку над детьми бывшие супруги не могут поделить до сих пор. Теперь же у Брэда есть надежда взять шефство хотя бы над одним ребенком — актер может добиться, чтобы его биологическая дочь Шайло проживала вместе с ним. Эта перспектива, как пишет пресса, приводит Джоли в ярость.

У Анджелины шестеро детей, все они носят фамилию Джоли-Питт. При этом только трое наследников являются биологическими детьми артистов.

Анджелина и Брэд стали встречаться на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», хотя бывшие влюбленные отвергают это. После почти десяти лет романа пара поженилась. В 2016 году Джоли подала на развод.