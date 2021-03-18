Двое взрослых и 12-летняя девочка погибли в жутком ДТП под Самарой

Самара, 18 марта. Смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в Красноярском районе на 1062-м км автодороги М-5 «Урал».

Грузовик столкнулся с легковушкой и буквально расплющил ее. В результате случившегося, по неподтвержденным данным, погибли три пассажира легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Возможной причиной столкновения стали погодные условия на дороге. ФАН публикует видео с места ДТП.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. В числе жертв оказался несовершеннолетний ребенок. На место ЧП для координации деятельности правоохранителей выехал прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов. Прокуратура начала собственную проверку для решения вопроса о дальнейших действиях и оценки ситуации, добавили в пресс-службе прокуратуры области.

Восемнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью, сообщает ФАН.