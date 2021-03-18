Анатолий Кот рассказал о браке с Юлией Высоцкой

Москва, 18 марта. Актер Анатолий Кот помог своей бывшей сокурснице Юлии Высоцкой получить работу в Белоруссии. Он взял ее в жены, чтобы она смогла устроиться в театр.

Анатолий и Юлия вместе учились на курсе в Белорусском театрально-художественном институте. Потом актриса взяла академический отпуск и завершила обучение уже с другим курсом.

После учебы, когда СССР распался, Высоцкую пригласили в лучший театр Белоруссии. Но для приема на работу ей нужно было получить гражданство. Однажды Юлия пришла к Анатолию в гримерку со странным предложением.

«Она говорит: «Толя, будь моим мужем». Мы поржали и пошли расписались. Мы с ней до сих пор большие друзья. Зря говорят, что женщина-друг — это невозможно. Юля потом уехала в Москву. Я даже не помню, сколько лет был наш брак. Надо было — поженились, а надо было — развелись», — рассказал в эфире шоу «Судьба человека» Анатолий Кот о браке с актрисой.

Сейчас Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Пара поженилась в 1998 году. У супругов подрастают двое детей: дочь Мария и сын Петр.