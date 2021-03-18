Компании «МиГ» и «Сухой» объединят в «Корпоративный центр самолетостроения»

Москва, 18 марта. Две крупные авиастроительные компании планируется объединить в Корпоративный центр самолетостроения, который разместят в Москве.

Ростех на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил решение создать Корпоративный центр самолетостроения. Все входящие в центр компании утратят собственные юридические лица, а центр будет базироваться в Москве. Кроме упомянутых компаний в него войдут фирмы «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Кроме юридических изменений будут и кадровые. Большинство менеджеров компаний «МиГ», «Сухой» и ОАК попадут под сокращение. В последней, по оценке источника РБК, только 15 из 20 тыс. сотрудников — конструкторы. Остальные — менеджеры и управленцы.

Ростех рассчитывает свести это количество до 500 человек. Так госкорпорация оценивает оптимальный размер для обычной холдинговой компании. Пресс-служба Ростеха уверяет, что кадровые изменения не коснутся блока конструкторов. Ранее ФАН оценил перспективы производителей отечественных самолетов на рынке оперативно-тактической авиации.