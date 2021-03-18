Актер Анатолий Кот вспомнил, как робел во время постельной сцены с Орбакайте

Москва, 18 марта. Актер Анатолий Кот участвовал в съемках сериала «Родственный обмен» вместе с певицей Кристиной Орбакайте. Первая сцена у них была постельная.

Режиссер картины Владимир Котт быстро познакомил артистов, и те приступили к съемкам. Но тогда актеры даже не представляли, что первым, что они сделают, — лягут в постель и будут изображать любовь.

«Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: «Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь. Ложитесь». Так и познакомились», — сказал в эфире программы «Судьба человека» Кот, вспоминая «сумасшедший момент» знакомства.

По словам артиста, у него во время съемок онемела рука. Сказать партнерше об этой проблеме он не решился и в итоге пролежал так всю съемку. Анатолий робел при общении со звездой, но, познакомившись с Кристиной поближе, понял, что она прекрасный человек.

Сериал, насчитывающий восемь серий, вышел на экраны в 2005 году. Вместе с Орбакайте и Котом в картине играли артисты Марат Башаров и Дмитрий Певцов.