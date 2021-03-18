Медики назвали снижающие риск развития диабета продукты

Лондон, 18 марта. Предотвратить развитие диабета 2 типа можно при помощи соблюдения здоровых диетических принципов.

Правильное питание помогает человеку не только похудеть, но и держать свой вес в пределах нормы. Это является важным условием для профилактики диабета. В случае, если человеку уже поставили диагноз «предиабет», соблюдение простых рекомендаций диетолога может помочь ему предотвратить дальнейшее развитие этого заболевания, уверены специалисты Diabetes UK.

Людям с рисками развития диабета стоит включить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Британские медики советуют уделить особое внимание употреблению коричневого риса, цельного овса и ячменя. Также таким людям стоит есть как можно меньше красного мяса, так как оно провоцирует проблемы с сердцем.

«Если возникли проблемы с сахаром в крови, важно контролировать количество красного мяса, отказаться от сосисок и колбас, предпочитая им курицу или индейку», — добавили специалисты.

Рискующим заболеть диабетом также стоит употреблять овощи и фрукты. Дело в том, что эти продукты содержат все необходимые телу витамины и минералы. Кроме того им следует отказаться от сладких напитков и включить в рацион здоровые жиры.



Недавно западные медики заявили, что высокий уровень сахара в крови при развитии диабета второго типа может вызывать повреждения нервной системы. На ступнях могут начать образовываться язвы.