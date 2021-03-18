Российский 3D-мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выходит в прокат

Москва, 18 марта. Российский анимационный 3D-фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», основанный на знаменитой сказке братьев Гримм, выходит в прокат.

Над созданием мультфильма работала студия Wizart Animation. Режиссером стал Алексей Цицилин. Главные роли озвучили Валерий Смекалов и Ирина Обрезкова.

По сюжету Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Департамента магической безопасности. Ей поручено расследовать загадочное исчезновение Короля. И без того непростой случай осложняется тем, что ее партнером становится брат Ганзель — известный мошенник.

Как отмечает «Вечерняя Москва», мультфильм сочетает искрометный юмор и фантастические приключения.

Тем временем компании DreamWorks и Universal озвучили дату премьеры сиквела «Кота в сапогах». Лента выйдет в прокат 23 сентября 2022 года.