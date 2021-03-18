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Кислый привкус во рту может сигнализировать об опасной болезни

 

Кислый привкус во рту может сигнализировать об опасной болезни

Москва, 18 марта. Опасную болезнь может предвещать кислый привкус во рту. Британские медики считают, что он может стать предвестником сердечного приступа.

Об опасном состоянии здоровья могут предупреждать и другие симптомы, например, тошнота, несварение желудка, сильная потливость без причин. Подобные симптомы могут возникать совершенно неожиданно и длиться в течение нескольких дней. На это нужно обращать внимание и вовремя обратиться к врачу.

Предотвратить болезни с сердцем поможет изменение образа жизни. Пациенту следует делать небольшие физические упражнения, следить за весом и регулярно проходить медосмотры, избегать вредных привычек, соблюдать диету. Потребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день позволяет существенно уменьшить риск смерти, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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