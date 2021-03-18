Решение Байдена прекратить строительство Keystone XL оставило без работы тысячи человек

Вашингтон, 18 марта. Власти 21 штата подали иск против администрации президента США Джо Байдена. От американского лидера требуют возобновить строительство нефтепровода Keystone XL.

Инициаторами искового заявления выступили генеральные прокуроры от штатов Монтана и Техас. Они отметили, что решение о прекращении строительства нефтепровода оставило без работы около 12 тысяч человек. Истцы считают, что такие шаги необходимо согласовывать с американским конгрессом.

«С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти», — говорится в заявлении генпрокурора Техаса на официальном сайте.

Нефтепровод Keystone должен был обеспечить транспортировку более 800 тысяч баррелей нефти в сутки из Канады в США. Сообщалось, что некоторые канадские политики призывали ввести против Соединенных Штатов санкции из-за решений американского лидера по трубопроводу.