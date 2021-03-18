Орловский чиновник выразил надежду на возвращение населения в регион

Орел, 18 марта. Жители Орловской области не хотят работать за 15 тысяч рублей. Об этом заявил руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников.

Орловский чиновник заявил, что многие жители региона выбирают работу в Москве, где зарплата в несколько раз больше. Он также выразил надежду, что люди вернутся в регион, поскольку Орловская область предоставляет «белую» зарплату, а столица, зачастую, «черную».

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все-равно люди отказываются почему-то», — заявил он.

Александр Сотников сообщил, что в списке предлагаемых вакансий для орловчан имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область увеличит соцвыплаты по жилищной программе.