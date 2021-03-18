Немецкие политики предложили одобрить «Спутник V» в Германии

Берлин, 18 марта. Премьер-министры трех федеральных земель Германии — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — призвали одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава Саксонии Михаэль Кречмер напомнил о значительных достижениях России в науке, поэтому выразил уверенность в безопасности и эффективности «Спутника V». Премьер-министр Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф призвал не политизировать вакцинацию от коронавируса, поскольку прививки от заболевания сейчас нужны людям по всему миру. Зависимость только от одной вакцины против COVID-19 опасна для страны, нужно использовать разные препараты, обратил внимание глава Тюрингии Бодо Рамелов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал срочной регистрации «Спутника V» в Евросоюзе. Вакцину разрешат использовать в стране, как только препарат одобрит европейский регулятор, уточнил политик.

Создатели «Спутника V» работают над созданием назальной формы препарата. Несмотря на простоту использования, вводить вакцину сможет только доктор, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».