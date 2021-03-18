Серебряков отреагировал на ажиотаж вокруг его возвращения в Россию

Москва, 18 марта. Актер Алексей Серебряков, известный по фильмам «Левиафан» и «Ван Гоги», кратко прокомментировал свое возвращение в Россию из Канады.

Народный артист России рассказал о своем решении на недавнем кинопоказе. Ажиотаж вызвало не только само событие, но и попытка актера откреститься от факта переезда в Канаду. Он объявил, что всего лишь «вывез детей поучить».

В Сети сразу же развернулось бурное обсуждение. Серебрякову припомнили грубые слова о России и ее гражданах, сказанные в ходе разных интервью.

Актер сдержанно отреагировал на разговоры вокруг его персоны.

«Все это просто пена. Мне, честно говоря, совсем не хочется что-то объяснять, давать интервью. Не обессудьте. Когда будет повод, тогда и поговорим», — цитирует его «Московский комсомолец».

Режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко обрадовался, что актер «подумал, поумнел и вернулся». А актриса Мария Шукшина назвала проявлением слабости эмиграцию Серебрякова в Канаду. Возвращение коллеги в Россию она посчитала правильным решением.