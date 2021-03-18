Подразделения РХБЗ впервые опробовали новый способ маскировки С-400 на Камчатке

Москва, 18 марта. Войска РХБ защиты впервые применили на учении новейшие дымовые машины для маскировки позиций комплексов С-400.

На Камчатке, в ходе совместных тактико-специальных учений с подразделениями ПВО и радиационной, химической и биологической защиты войск и сил северо-восточной России (ОКВС) впервые использовалась новая, недавно принятая в эксплуатацию техника.

Специальные дымовые машины ТДА-3, предназначенные для маскировки важных объектов и техники, прикрывали полевые позиции зенитно-ракетного дивизиона С-400 сплошной аэрозольной завесой, защищающей от высокоточного оружия.

Расчеты блока РХБЗ ОКСВ в ходе практических действий использовали две машины ТДА-3, которых оказалось достаточно для полной маскировки. Всего в ходе учений было использовано около 4000 литров дымовой смеси и ее компонентов, а также была отработана методика расчета работы при минусовых температурах в поле.

Ранее стало известно, что Россия планирует проведение нескольких этапов учений с участием ЗРК «Триумф».