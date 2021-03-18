Арзамасова исполнила фирменный танец Галины Сергеевны в соблазнительном наряде

Москва, 18 марта. Актриса Елизавета Арзамасова повторила фирменный танец Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки» по просьбе сына мужа Ильи Авербуха.

Девушка не стала скрывать танец от поклонников и опубликовала небольшое видео на своей странице в социальной сети Instagram. Запись появилась в день рождения актрисы, которой исполнилось 25 лет.

Видео скомпоновано так, что фолловеры могут увидеть танец повзрослевшей Лизы и танец Галины Сергеевны. Для записи актриса выбрала кроссовки и спортивные штаны, джинсовую куртку и соломенную шляпу. Она сняла кофту, и на Арзамасовой остался только короткий топ, подчеркивающий соблазнительный образ знаменитости.

«Это было непросто: Галина Сергеевна уже не та, но я не привыкла отступать! По просьбе недавнего именинника Мартина в свой день рождения танцую победный танец «самой умной» девочки с экрана», — написала Арзамасова.

Отмечать праздник актриса будет в Дубае, куда улетела вместе с супругом. В прошлом году артистка вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха, который старше ее на 22 года.