Состояние Трампа за время его президентства сократилось на четверть

Вашингтон, 18 марта. СМИ узнали, как президентство повлияло на доходы Дональда Трампа, занимавшего пост американского лидера до середины января этого года.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, доходы бывшего президента США сократились на 700 млн долларов до 2,3 млрд. Пандемия коронавируса сильно отразилась на бизнесе Дональда Трампа. Отели и курорты, принадлежащие ему, перестали приносить такой доход, как раньше.

Телекомпания CNN потеряла 47% аудитории в прайм-тайм после того, как Дональд Трамп покинул пост президента Соединенных Штатов. С 28 декабря по 20 января в прайм-тайм канал смотрели 3,1 млн зрителей. Однако со дня инаугурации их количество уменьшилось до 1,6 млн.