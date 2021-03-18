Гостевые дома планируют легализовать в России

Москва, 18 марта. Власти России намерены узаконить сдачу в аренду гостевых домов. Ответственные ведомства подготовят предложения по этой инициативе к 1 июля, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

Такой законопроект позволит россиянам использовать свои жилые помещения для сдачи в аренду. Владелец может самостоятельно устанавливать правила проживания для гостей, однако должен подчиняться некоторым государственным структурам.

Количество жилых комнат и площадь дома не регламентируются. Чаще всего гостевые дома представляют собой постройки в два – три этажа, площадью около 400 квадратных метров. Ростуризм, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор назначили ответственными за исполнение инициативы.