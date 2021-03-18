Российская ракета «Союз» готовится к старту с космодрома Байконур

Москва, 18 марта. Ракета «Союз» уже установлена на пусковом столе Байконура, старт назначен на 25 марта, говорится в сообщении Роскосмоса.

Вывоз ракеты начался накануне в 05:30 по московскому времени. Железнодорожный состав перевез носитель с монтажного корпуса на стартовый стол. Сейчас «Союз-2.1» находится на космодроме и готовится к старту 20 марта. Впервые у ракеты был изменен окрас с серо-оранжевого на бело-голубой.

Также утром 25 марта с космодрома Восточный состоится другой запуск. Она пока окрашена в стандартные цвета. Жители Якутии уже были предупреждены о местах, в которых ожидается приземление отработавших ступеней ракеты.

Ранее стало известно, что бело-синий окрас был выбран в память о полете в космос первого человека — Юрия Гагарина.