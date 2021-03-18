Суд присяжных будет рассматривать дело красноярского бизнесмена Быкова

Красноярск, 18 марта. Адвокаты Быкова ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Сегодня суд огласил решение.

Отбор присяжных заседателей пройдет 12 апреля в закрытом режиме. Анатолия Быкова обвиняют в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Красноярский бизнесмен находится под арестом с мая 2020 года. Отметим, что 22 октября прошлого года Красноярский краевой суд отправил его под домашний арест, но вечером того же дня Быкова задержали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Также его подозревают в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал «360».