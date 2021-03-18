Рублю спрогнозировали снижение курса во второй половине 2021 года

Москва, 18 марта. Снижение курса российской валюты ожидается во второй половине текущего года, уверен главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Причиной он назвал спрос на иностранную валюту.

Во втором полугодии ожидается увеличение спроса на импорт и иностранную валюту для поездок за границу, что связано с открытием странами границ и ростом российской экономики. Васильев допустил, что к концу года пара рубль-доллар может снизиться до 77 рублей, а пара рубль-евро — до 90 рублей. Аналитик напомнил, что вторая половина года традиционно более слабая для рубля. Это объясняется выплатами дивидендов иностранным инвесторам, а также увеличением платежей по внешним обязательствам. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом доллар может получить поддержку, благодаря которой приобретет возможность оказывать давление на нацвалюты развивающихся стран мира. Одна из причин такой поддержки — повышение уровня инфляции в мире. Также американская валюта может прибавить на фоне роста рыночных ставок.

Правительство России рассматривает возможности для продления программы льготной ипотеки, свидетельствуют данные «ФедералПресс». Недвижимость в 2021 году останется выгодным активом для сохранения средств.

Укрепленный рубль дает россиянам возможность приобрести доллары и евро на среднесрочную перспективу, отмечают эксперты. Однако для «развивающихся валют» сохраняется риск, связанный с ростом базовых доходностей госбумаг США.