«Настоящий мужчина»: сотрудник ДПС очистил дорогу от строительного мусора в Пензе

Пенза, 18 марта. Поступок пензенского инспектора ДПС восхитил жителей города. Сотрудник вручную убрал с дороги строительный мусор, который выпал из проезжающего мимо грузовика. Один из очевидцев поделился видеозаписью жеста доброй воли в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из кузова движущегося навстречу грузового автомобиля на проезжую часть падает какой-то хлам. Недолго думая, водитель полицейской машины вышел из-за руля и вручную перетащил предметы на обочину, освободив путь автобусу.

Горожане высоко оценили поступок неравнодушного полицейского. Комментируя видеозапись, пользователи соцсетей не скупились на лестные комплименты.

«Вот так по-простому, без выпендрежа и апломба! Молодец! Настоящий мужик!» — написал один из пензенцев.

«Выполнил свою работу по обеспечению безопасности движения, просто красавец! Так и должно быть. Уважение сотруднику», — вторит ему другой горожанин.

Ранее ФАН сообщал, что опытный участковый из Пензы раскрыл преступление менее чем за полчаса. Всего 20 минут понадобилось правоохранителю, чтобы опросить пострадавших, организовать работу оперативной группы и найти похитителей строительного инструмента.