Продюсер фильма «Мортал Комбат» объяснил отсутствие Джонни Кейджа

Вашингтон, 18 марта. Любимый многими персонаж Джонни Кейдж не появится в фильме «Мортал Комбат», поскольку он слишком похож на другого героя — Кано. Так объяснил его отсутствие продюсер Тодд Гарнер.

Фильм, основанный на одноименной серии игр, должен был выйти на экраны еще 15 января. Но премьеру передвинули на апрель из-за пандемии коронавируса.

Судя по описанию актерского состава и сюжету, зрители не увидят на экране Кейджа, хотя многие ждали его появления в новой картине. Как рассказал Гарнер, персонаж очень эгоистичный, веселый и неординарный, как и Кано.

«И что вы решите в такой ситуации: позволите двум персонажам пытаться весь фильм перешутить друг друга или придержите Джонни Кейджа на потом?» — цитирует его Comicbook.

Создатели грядущего фильма пообещали, что в нем будет немало кровавых сцен и фирменных «фаталити». Судя по трейлерам, картина будет тесно связана с популярной видеоигрой.