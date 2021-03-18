В Пензе потребовали запретить показ фильма «Зоя» в школах

Пенза, 18 марта. Общественная организация «Совет родителей города Пензы» обратилась к Министру образования области с требованием запретить показ в школах художественного фильма «Зоя» 2021 года. Соответствующий комментарий появился под одним из постов Александра Воронкова в Instagram.

«Родительскую общественность интересует, какая именно организация рекомендовала данный фильм к просмотру, а также какие были предприняты меры по недопущению просмотра в школах Пензы фильма «Зоя», в котором Герою Советского Союза мочатся на голову?» — спросили министра родители.

Поводом для возникновения противоречий стал документ, который оказался в распоряжении ФАН. В нем руководитель регионального Минобра просит организовать просмотр обучающимися школ художественного фильма «Зоя», а также поставить ему хорошую оценку на одном из популярных кинопорталов.

В документе также указано, что фильм рекомендован к просмотру в образовательных учреждениях в рамках реализации проектов «Киноуроки в школах России» и «СО-действие». Как оказалось, данная информация не соответствует действительности.

Руководитель пресс-службы проекта «Киноуроки в школах России» Алексей Горшков сообщил корреспонденту ФАН, что фильм «Зоя» не входит и никогда не входил в список рекомендованных к просмотру в рамках школьной программы.

«В данном письме по ошибке исполнителя было упоминание проекта Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Фильм «Зоя» не имеет никакого отношения к проекту и программе. Он отсутствует в списке рекомендованных нами картин и не может быть рекомендован. В связи с этим письмом поступило много жалоб относительно проекта. Мы ожидаем от Министерства образования города Пензы разъяснений», — уточнил собеседник.

Кинокартина «Зоя» о подвиге молодой партизанки Зои Космодемьянской вышла в российский прокат в конце января этого года. Критики неоднозначно оценили фильм, полный сцен проявлений жестокостей войны. Так, например, в одном из кадров представлена сцена группового изнасилования, которая, считают родители пензенских школьников, могут пагубно повлиять на неокрепшую психику детей.

Ранее ФАН сообщал, что фильм «Зоя» вошел в число лидеров российского кинопроката. Всю первую неделю он находился в пятерке лидеров по количеству зрителей в России.