Берлин, 18 марта. Украинский посол в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина помочь Киеву «вернуть» Крым. Его аргументы посчитали признаком биполярного расстройства.

Дипломат написал в Berliner Zeitung о «моральной и исторической ответственности» Германии перед Украиной. Он объяснил это тем, что Берлин дважды захватывал Крым: в 1918 и 1941–1944 годах. Примечательно, что тогда полуостров не принадлежал Украине: в 1918 году он входил в Таврическую Советскую Республику в составе РСФСР, а в начале Великой Отечественной войны в Советском Союзе существовала Крымская АССР.

Теперь украинский посол жаждет помощи от немецкой стороны для «возвращения» Крыма, который по итогам референдума вошел в состав России в 2014 году.

«На наш взгляд, заявления и высказывания Мельника следует расценивать не только как признак биполярного расстройства у конкретно взятого персонажа — посла Украины в Берлине, — пишет ForPost. — Это наиболее яркое свидетельство безостановочной моральной, культурной и этической деградации украинской дипломатии, которая за семь лет майданобесия опустилась на уровень, свойственный политическим маргиналам, но никак не интеллектуальной элите общества, призванной служить лицом страны на международной арене».

Крым стал частью России в 2014 году: подавляющее большинство местных жителей высказалось за воссоединение с РФ. Несмотря на законность голосования, Киев требует «вернуть» полуостров. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.