Девять военных погибли при крушении вертолета в Афганистане

Кабул, 18 марта. ЧП произошло в провинции Вардак в центральной части республики. Погибли девять спецназовцев, находившиеся на борту разбившегося вертолета.

Сейчас министерство обороны расследует причину крушения, заявили в ведомстве. Остальные подробности случившегося пока неизвестны, поскольку существуют противоречивые сообщения об обстоятельствах крушения и текущей ситуации на месте происшествия.

По неподтвержденным данным, вертолет могли сбить боевики.

Двое выживших в результате крушения военного самолета Казахстана Ан-26 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ФАН.